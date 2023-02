Emergenza carcere Avellino, SAPPE: "Basta aggressioni. Potenziare l'organico" Questa mattina presidio del sindacato all'esterno del penitenziario di Bellizzi

“Basta aggressioni e subito un potenziamento del personale di polizia penitenziaria”. Questa mattina il Sappe si è ritrovato all'esterno del carcere di Bellizzi irpino per un sit-in di protesta. Sotto la lente d'ingrandimento del sindacato le gravi criticità che si registrano nel penitenziario irpino.

"Il Sappe è qui oggi per protestare contro un'amministrazione che è completamente assente - dichiara il segretario generale SAPPE Donato Capece - vogliamo il ripristino dei diritti e della legalità. Basta aggressioni alla polizia penitenziaria. Dobbiamo potenziare l'organico e riprenderci la sicurezza”.

“Qui ad Avellino sembra di essere in una giungla – gli fa eco la segretaria regionale Tiziana Guacci - c'è caos, il personale ha paura e teme per la propria incolumità fisica e psichica. Abbiamo bisogno dell'intervento del Ministro e del sottosegretario alla Giustizia per risposte concrete. L'amministrazione deve avere il coraggio di liberare il posto in pianta organica per restituire dignità al personale".