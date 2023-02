Ariano, furti di antenne e danneggiamenti alle auto: ecco chi erano gli autori La svolta dopo accurate indagini da parte della polizia municipale

Da mesi portavano a segno furti e danneggiamenti ai danni di veicoli in sosta nel centro abitato di Ariano Irpino, causando sconcerto e insicurezze nei cittadini.

La svolta

La Polizia Municipale del tricolle diretta dal comandante Angelo Bruno, a seguito di indagini lunge e articolate, anche con l'ausilio degli impianti di videosorveglianza urbana, è riuscita ad individuare ed identificare diversi giovani, tutti del posto, che in orari notturni erano dediti a trafugare antenne ed altre parti di veicoli di ignari cittadini, per moventi in corso di accertamento.

Indagni in corso e possibili ulteriori sviluppi

Le indagini sono in corso per l'individuazione di eventuali altre complicità. Tutti gli appartenenti alle bande sono stati deferiti alla procura della repubblica di Benevento per vari reati. Si tratta di giovani, molto spesso dediti alla movida notturna del centro. Il comando di piazza Mazzini resta in prima linea per garantire ed infondere sicurezza sociale alla città.

Premiato l'attento lavoro della polizia municipale

Un grazie particolare viene rivolto dal comandante Angelo Bruno alla professionalità ed iniziativa del personale. E' stato un lavoro meticoloso e attento che alla fine ha portato ad un ottimo risultato fino a punire i responsabili. E non è finita qui.