Valle del Cervaro: Pullman con studenti a bordo bloccato nel ghiaccio Mattinata da incubo a Savignano Irpino. La Ciccotonno va evitata assolutamente in queste condizioni

Mattinata da incubo nella Valle del Cervaro per una comitiva di studenti di Montaguto diretti a scuola ad Ariano Irpino. Un pullman dell'Air è rimasto bloccato dopo essersi avventurato lungo la strada impervia di Ciccotonno nel territorio di Savignano Irpino. Sono dovuti intervenire i carabinieri insieme all'ufficio tecnico del comune. Subito avvisato il sindaco Fabio Della Marra.

Un percorso accidentale che si sarebbe potuto evitare, soprattutto in condizioni meteo così avverse. Alle famiglie non è rimasto altro che raggiungere sul posto i propri figli per recuperarli.

Allertato il gruppo comunale di protezione civile, già impegnato in una serie di interventi sul territorio. I volontari hanno evitato il peggio. Il pullman è rimasto bloccato sul posto, in attesa di riprendere la sua corsa nn appena le cindizioni meteo lo permetteranno.

L'indignazione dei genitori a Montaguto:

"Come sempre, noi a Montaguto dimenticati dal mondo. Non bastavano i disagi per i nostri figli all'uscita di scuola, con l'arrivo del pullman in concomitanza con lo scambio dei treni alle 14.30 che potrebbe avvenire tranquillamente in un'altra stazione morta e non qui. Un'operazione che causa notevole ritardo per il rientro a casa.

E stamane poteva davvero finire peggio. Il pullman anzichè percorrere la statale 90 delle puglie, in casi di emergenza come questi ha imboccato la Ciccotonno. Non si può fare economia mettendo a rischio la vita dei nostri figli. E' veramente assurdo. Che non accada più."