Furgone in fiamme a Castelfranci: indagano i carabinieri Incendio domato dai vigili del fuoco, nessuna conseguenza a persone

Sono in corso accertamenti per un incendio divampato ieri sera a Castelfranci. E' successo tutto in pochi secondi.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno interessato un furgone parcheggiato in contrada Vallicelli. Sono stati i residenti ed alcuni automobilisti di passaggio a dare subito l'allarme.

Il timore è che le fiamme avrebbero potuto interessare anche altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella.

Non si registrano fortunatamente conseguenze a persone. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità e in sicurezza grazie all'intervento immediato dei caschi rossi.