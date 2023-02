Ariano, corso Vittorio Emanuele nella morsa del caos: ogni giorno è un macello I disagi maggiori, nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane

Corso Vittorio Emanuele tra disordine e caos ad Ariano Irpino, Ogni giorno è così soprattutto nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Per le ambulanze è una vera e propria impresa il più delle volte raggiungere il pronto soccorso.

Auto parcheggiate in maniera disordinata, compattatori e camioncini adibiti alla raccolta dei rifiuti che lentamente si fermano davanti alle varie abitazioni e attività commerciali, mezzi pubblici costretti a saltare ostacoli. Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile.

Pochi giorni a causa delle difficoltà lungo il percorso che porta alla camera calda della struttura ospedaliera arianese è intervenuto personalmente il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante per mettere ordine.

La polizia municipale anche in questa zona è intervenuta più volte contro la sosta selvaggia e non si contano le multe effettuate. Ma evidente neppure questo è servito finora. Per non parlare di via Nazionale zona San Giovanni e via San Leonardo verso via Vitale.

Sta di fatto che corso Vittoro Emanuele resta una delle zone più indisciplinate della città, con i marciapiedi diventati marciaauto.