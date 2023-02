Anziano deve la vita ad un sacerdote ad Ariano: ecco cosa è accaduto Don Thierry Aime Tomo si è trovato al posto giusto, nel momento giusto

Era alla guida della sua auto don Thierry Aime Tomo, parroco di Valleluogo e Frolice, nelle campagne a nord di Ariano Irpino, quando improvvisamente si è imbattuto in un pauroso incendio come riportato in questa precedente notizia https://www.ottopagine.it/av/cronaca/316898/ariano-incendio-in-via-valleluogo-scuolabus-distrutto-dalle-fiamme.shtml dalla collega Simonetta Ieppariello. Il sacerdote intuita la gravità della situazione, non ha perso tempo, è sceso dall'auto e ha subito messo al riparo l'86enne che in preda al panico e all'agitazione si stava accingendo a spegnere le fiamme con una pompa di fortuna collocata nel piazzale della sua abitazione, condivisa con il figlio che risiede nel piano superiore, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco da Grottaminarda.

Una domenica che solo per un soffio non è finita in tragedia

Insieme al don Thierry sono accorsi subito i vicini e in poco tempo i familiari. Le fiamme nel frattempo hanno letteralmente divorato il mezzo di trasporto e danneggiato fortunatamente in maniera lieve le finestre dell'abitazione senza provocare alcuna conseguenza all'interna. In preda allo spavento l'anziano ha accusato un leggero malore ed è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Nella stessa serata dopo gli accertamenti effettuati, è stato dimesso. Un corto circuito probabilmente la causa del rogo, ma sarà la perizia dei vigili del fuoco a stabilirlo con certezza.

"La Madonna di Valleluogo, protegge sempre i suoi figli", ha detto una religiosa, dopo aver appreso la notizia. E così è stato.