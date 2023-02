Ritrovate zampe di maiale, scoperta macabra ad Avellino La denuncia di alcuni residenti di via Zigarelli, strada che costeggia il Fenestrelle

Zampe di maiale trovate in un cespuglio. La scoperta è stata fatta nella zona di via Zigarelli, strada che costeggia il fiume Fenestrelle, proprio nel cuore del parco ambientale. I residenti di quella zona sollecitano da tempo l’installazione di videosorveglianza, in quanto, diventa spesso luogo di abbandono illegale di rifiuti di ogni genere.

I resti dei suini sono stati gettati in strada dopo la sua uccisione, avvenuta, con molta probabilità, in maniera illegale.

In tutto sono 12 le zampe di maiale trovate nel cespuglio. La segnalazione è arrivata proprio da alcuni residenti della zona. Un gesto incivile, oltre che illegale, visto che la macellazione degli animali avviene sotto la responsabilità e il controllo del proprietario nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni dell’azienda sanitaria locale che deve seguire la profilassi per lo smaltimento dei resti dell’animale.