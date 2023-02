Arianna Rosa, in campo anche Movimento e Consulta Disabili Giovedì una conferenza stampa in sala consiliare a Mercogliano

Il Coordinamento Campano del Movimento Italiano dei Disabili, l' Associazione Tribunale per i Diritti del Cittadino di Avellino e la Consulta dei Disabili di Mercogliano, comunicano che in data 16 Febbraio, dalle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Mercogliano, si terrà una conferenza stampa per affrontare il grave problema della prof Arianna Rosa, malata di sclerosi multipla che da circa un anno, non vede soddisfatta la sua richiesta di poter avere adeguate cure di fisioterapia, presso un Centro Riabilitativo convenzionato con l’ASL di Avellino.

La Consulta dei Disabili di Mercogliano, con il contributo del Sindaco Vittorio D' Alessio, la preside e tutto il personale docenti dell'I.C. Mercogliano, sono vicini alla loro prof Arianna Rosa ed intendono portare avanti un percorso di tutela dei suoi diritti e di quelli di tutti i Disabili, dando vita ad una forte Campagna di sensibilizzazione: "Una Rosa per Arianna".