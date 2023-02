Avellino, maxi tamponamento sulla variante: 4 le auto coinvolte Traffico in tilti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Incidente sulla variante, 4 le auto coinvolte. E’ accaduto poco fa. Ancora per cause in corso di accertamento, è avvenuto un tamponamento delle vetture. Gli occupanti delle macchine, fortunatamente, non hanno subito danni, mentre le auto sono andate distrutte. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Sull’arteria si sono creati rallentamenti che hanno mandato in tilt la circolazione stradale.