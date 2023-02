Ariano, anziana truffata dalla badante: la polizia municipale denuncia una donna Ecco come è stato scoperto il raggiro dagli agenti

La polizia municipale di Ariano Irpino ha denunciato una donna, che, impiegata quale badante al fianco un'anziana, sola, ha pensato bene di truffarla, presentando una falsa denuncia di smarrimento della carta bancomat dell'anziana, per poi presentarsi presso il comando di piazza Mazzini, dichiarandone il ritrovamento sotto falso nome.

La circostanza non è passata inosservata e gli uomini in divisa diretti dal comandante Angelo Bruno hanno avviato indagini accurate, mediante acquisizione documentale e rilievi tecnici, che hanno portato in poco tempo ad accertare che la donna risultava essere altra persona.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia. Dovrà ora rispondere dei reati di falsa identità e sostituzione di persona. Indagine coordinata dalla procura di Benevento.