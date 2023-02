Ariano, finita odissea per la donna gambiana senza fissa dimora: portata a Roma Ed è mistero sulla presenza di uomo fermo a centro a strada lungo la statale 90 delle puglie

Viaggiava senza biglietto sui pullman e da giorni dormiva senza fissa dimora in strada ricevendo piccoli aiuti da parte di commercianti. Una storia che ha tenuto impegnati per giorni forze dell'ordine, volontari e 118 a causa delle continue richieste d'intervento pervenute da parte di cittadini e automobilisti, preoccupati per le condizioni della donna. Si tratta di una giovane gambiana che sarebbe stata ospitata da qualcuno sul territorio e successivamente scaricata.

L'ultimo intervento venerdì sera in località Cardito. I carabinieri tra non poche difficoltà hanno provveduto ad accompagnare la donna in questura ad Avellino. E da qui accompagnata a Ponte Galeria a Roma per essere espulsa dal territorio nazionale.

Ed è mistero sulla segnalazione relativa alla presenza di un uomo posizionato a centro strada, a rischio investimento lungo la statale 90 delle puglie sabato sera all'altezza di un curvone. Il caso è stato segnalato da più persone al 113.

Un'altra donna di nazionalità italiana senza fissa dimora anche lei era stata segnalata era stata segnalata in stato confusionario sempre lo scorso fine settimana ad Ariano Irpino, lungo a variante e successivamente a Cardito zona Rodegher.