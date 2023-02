Serino, maltrattamenti in famiglia: giovane condannato a 4 anni e 4 mesi Le violenze avvenivano quotidianamente, per ogni pretesto botte a mani nude o con un bastone

Condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione un 26enne di Serino accusato di aver maltrattato l’ex compagna. Assolto, invece, dall’accusa di lesioni personali. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Avellino, al termine di una lunga camera di consiglio.

Violenze continue

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la vittima, subiva quotidianamente violenze fisiche e psicologiche, ad ogni minimo pretesto, veniva picchiata a mani nude con calci, pugni e schiaffi ed anche con oggetti. In particolare, in un'occasione, il 26enne avrebbe colpito la compagna con un bastone sulle gambe e sul braccio, procurandole lividi ed escoriazioni. La donna, inoltre, non poteva ricorrere alle cure mediche in quanto le veniva impedito di recarsi in ospedale. Vessazioni che avvenivano con cadenza quotidiana: "Non sei buona… devi ucciderti...non servi a niente..";

Episodio violento nei confronti della figlia

Nel mese di ottobre 2021, l’imputato spinse la figlia piccola che, cadendo, urtò contro uno spigolo provocandosi un livido all'occhio. Anche in quella occasione impedì alla moglie di portare la bambina in ospedale per le cure necessarie, disinteressandosi di qualsivoglia esigenza della bambina.