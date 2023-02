Ariano Irpino, accusato di spaccio di droga: evita il carcere La difesa rappresentata dall'avvocato Luca Landi ha ottenuto l'affidamento in prova

Accusato di detenzione e spaccio di droga, cinquantenne di Ariano Irpino - difeso dall’avvocato Luca Landi - evita il carcere con un'ordinanza disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

La vicenda giudiziaria nasce verosimilmente quando l’uomo nel 2013, colto in flagranza di reato per spaccio e detenzione (ex art. 73 Dpr 309/90) venne tratto in arrestato e tradotto nel carcere di Secondigliano. Al termine del processo, il giudice monocratico emise sentenza di condanna ad un anno di detenzione.

Condanna confermata in appello

La Corte di Appello di Napoli confermò la condanna emessa in primo grado e fu notificato al condannato l’ordine di carcerazione. Ma la difesa presentò istanza per una misura alternativa meno afflittiva della detenzione carceraria.

Messa alla prova

Invero, a seguito della udienza di discussione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, svoltasi nel mese di gennaio 2023, il Presidente con ordinanza ha accolto la richiesta e la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Luca Landi e ha disposto l’affidamento in prova al servizio sociale.