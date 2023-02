Calciatori aggrediti, arbitro sospende gara in prima categoria La denuncia dei Lions Grotta in trasferta a Rotondi

Sarebbe stato un vero e proprio agguato quello che viene denunciato da dirigenti e allenatore dei Lions Grotta, la squadra irpina che milita nel campionato dilettanti di Prima categoria, ieri in trasferta sul campo di Rotondi, in provincia di Avellino.

Dopo essere stati accolti all'arrivo da petardi e fumogeni, i calciatori del Grotta sono stati insultati e minacciati da una decina di tifosi. È volato anche qualche schiaffo prima che gli ospiti riuscissero a raggiungere gli spogliatoi.

Nonostante il clima tutt'altro che tranquillo, la partita ha avuto inizio, ma a fine primo tempo, denuncia l'allenatore del Grottaminarda, Marco Lanza, "i nostri giocatori sono rimasti in campo per il riscaldamento, sono stati aggrediti da tifosi che hanno scavalcato i cancelli. Un nostro giovane assistente è stato picchiato con pugni e calci".

La partita è ricominciata con gli ospiti in vantaggio per 3-0, ma l'arbitro proprio in considerazione delle ferite causate al giovane, ha sospeso la partita.