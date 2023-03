Taurano, nascondeva armi e droga in un terreno agricolo, 65enne nei guai La Polizia ha intensificato i controlli nel Vallo di Lauro

Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro di Nola, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, attivate da alcuni giorni nel territorio del Vallo di Lauro e zone limitrofe al fine di contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché dei furti in appartamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 65enne, incensurato per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di armi. Infatti nel corso di perquisizione locale presso un suo fondo rustico ai confini del Comune di Taurano gli agenti rinvenivano e sottoponevano a sequestro gr. 219 di hashish, gr. 45 di marijuana, strumenti idonei al taglio e alla pesatura dello stupefacente, nonché nr. 29 cartucce a piombo spezzato di vario calibro, due cartucce a pallettoni e nr. 8 cartucce a palla singola calibro 12.