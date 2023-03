Solofra, casa per anziani Guarino: la Regione blocca la gestione Si va verso il commissariamento: gli interessati hanno 30 giorni di tempo per proporre osservazioni

La Casa di riposo Fabrizio Guarino di Solofra va verso il commissariamento. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi e` stato avviato dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie di Palazzo Santa Lucia. L’atto arriva dopo una serie di relazioni e denunce presentate qualche mese fa. La struttura era già finita al centro di un'indagine per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni ospiti, fatti che però non hanno una correlazione con il provvedimento della Regione Campania.

Nella comunicazione del direttore generale Maria Somma si evidenzia che "a seguito di ulteriori segnalazioni anche anonime pervenute, con riguardo

alle assunte criticita` ed irregolarita` nella gestione della Asp, veniva richiesto all’Ambito di riferimento di conoscere lo stato del procedimento avviato nei confronti della Asp di riposo per la revoca delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi residenziali come quale casa albergo per persone anziani". La Re-gione Campania ha dunque avviato il procedimento di scioglimento dell’organo di amministrazione ordinario. I diretti interessati hanno 30 giorni per chiedere chiarimenti e proporre osservazioni, dopodiché sara` nominato un commissario.