San Michele di Serino, 55enne ferito da un colpo di fucile sparato in casa L'uomo è ricoverato al Moscati. Indagano i carabinieri

Ieri sera un 55enne di San Michele di Serino è stato ferito da un colpo di fucile sparato in casa.

L'uomo è ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e della Compagnia di Solofra per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità di terzi.