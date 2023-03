S.Michele di Serino, 55enne ferito alla gola: arrestato l'aggressore Gli investigatori hanno rintracciato l'uomo in un fienile

Si è chiuso nel giro di 24 ore il giallo di San Michele di Serino. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la vicenda che ha portato al ferimento di un 55enne e hanno individuato il suo aggressore. Si tratta di un 69enne del posto, suo conoscente. Poco chiaro il movente del gesto, anche se si ipotizzano questioni economiche. Ma al momento è tutto in via di definizione. La Procura di Avellino, con il pm Iglio, coordina il lavoro dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale e di quelli della compagnia di Solofra. Il 55enne è attualmente ricoverato all’ospedale Moscati e non corre pericolo di vita. Ha riportato una ferita alla gola e fortunatamente l’arma non ha toccato organi vitali.

E’ giallo anche sull’arma utilizzata dall’aggressore, molto probabilmente al culmine di una lite. La prima ipotesi presa in considerazione è stata quella di un colpo di fucile, ma col passare delle ore si è fatta avanti anche la pista dell’arma da taglio, ma è tutto ancora da verificare.