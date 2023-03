Asilo Solofra, quelle chat delle mamme che fecero partire le indagini Ascoltate in aule due mamme dei bimbi che subirono le condotte violente

Asilo Solofra, in aula sono state ascoltate due mamme che dopo aver letto alcuni messaggi inviati sulla chat dei genitori dei bimbi, non esitarono a presentare denuncia ai carabinieri di Solofra. Le due donne ascoltate ieri hanno confermato quanto denunciato all’epoca dei fatti e della situazione drammatica vissuta dai loro figli: “si rifiutavano di andare a scuola, piangevano al momento di prepararsi per recarsi all’asilo e qualcuno di loro raccontò di aver ricevuto percosse”. Alla sbarra degli imputati due maestre V.P. e M.G. che optarono per il rito ordinario. Mentre altri due maestri scelsero il rito abbreviato.

Le condanne con l’abbreviato

M.L.L. e G.D.P furono condannati a due anni di reclusione, pena sospesa. Ed ancora l’insegnate di religione G. D. P. fu invece assolto, con formula piena “perché il fatto non sussiste” dalle accuse di violenza sessuale, già escluse dal tribunale del Riesame

La prossima udienza

Il processo è stato rinviato al prossimo 11 maggio quando verranno ascoltati i militari che effettuarono le indagini. Depositata una perizia sulle intercettazioni ambientali e sulle immagini video. Gli avvocati di parte civile - Marino Capone, Raffaele Tecce, Concetta Mari, Michela Pelosi - nel corso del processo hanno sottolineato come le registrazioni video acquisite agli atti, hanno dimostrato chiaramente le condotte poste in essere dagli insegnanti.