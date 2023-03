Pago del Vallo di Lauro, morte sul lavoro: si attende l’esame decisivo Domani verrà conferito l’incarico per l’esame autoptico

Domani alle 12.30 verrà conferito l’incarico al medico legale per effettuare l’esame autoptico sulla salma del 61enne, Nicola Mazzella, morto sul lavoro.

Autopsia

Intanto, in vista dell’accertamento irripetibile, gli inquirenti hanno provveduto nei giorni scorsi a notificare gli avvisi di garanzia per la partecipazione all'autopsia di eventuali consulenti di parte. Accertamento che dovrà stabilire con certezza le cause del decesso ed eventuali responsabilità per la morte del 61enne.

Tre indagati

I tre sono: C.I., O.G. e P.J.R. accusati omicidio colposo dalla Procura di Avellino per l’incidente sul lavoro avvenuto due giorni fa con la morte del 61enne, addetto alla raccolta dei rifiuti nel comune Pago di Vallo di Lauro. I tre iscritti nel registro degli indagati dal procuratore Toscano sono il titolare della ditta per la quale il 61enne lavorava, il conducente del camion e il proprietario del cane che avrebbe infastidito il 61enne, provocandone con ogni probabilità la caduta dal camion, mentre era impegnato nella raccolta dei riufiuti.