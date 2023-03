Fontanarosa, piazza di spaccio: fissati gli interrogatori di garanzia Venerdì dovranno comparire dinanzi al gip del tribunale di Benevento

di Paola Iandolo

Piazza di spaccio tra i comuni di Fontanarosa, Mirabella Eclano e Flumeri: fissati gli interrogatori per i primi cinque indagati. I cinque B.H.P, M.C., A.D’A., G.G. e M. C. dovranno comparire dinanzi al gip del tribunale di Benevento venerdì per l’interrogatorio di garanzia.

La genesi dell’inchiesta

“Me la sono buttata tutta in testa”. Da questa affermazione resa da B.H. P. nel marzo del 2019 ai militari dell’arma dei carabinieri, presero il via le indagini su una fiorente piazza di spaccio creata tra Fontanarosa e Mirabella Eclano. In quella circostanza i controlli effettuati dai carabinieri diedero esito negativo, ma immediatamente furono chieste le autorizzazioni per poter intercettare il giovane fermato e altri abituali suoi clienti.

Le intercettazioni e i controlli su Whatsapp e Telegram

Grazie all’intuizione dei carabinieri della stazione di Mirabella Eclano sono state raccolte in questi anni di indagini una mole enorme di intercettazioni a carico degli indagati e coinvolti nella piazza di spaccio smantellata con l’emissione delle misure cautelari. I soggetti indagati per spacciare i vari tipi di droga utilizzavano molto i social per concordare gli acquisti ed indicare i luoghi nei quali sarebbe avvenuta la cessione di droga.