Mugnano del Cardinale: trovata morta la donna scomparsa, mistero sulle cause Grazia Prisco aveva 80 anni

E' stata ritrovata nel pomeriggio di oggi l' 80enne scomparsa da alcuni giorni nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. In località Pianadiello è stato trovato il corpo senza vita di Grazia Prisco, l’anziana donna, di cui non si avevano notizie da almeno cinque giorni. Il cadavere è stato rinvenuto nel bosco del comune di Mugnano del Cardinale, poco distante dove si trova il cimitero degli animali. Il corpo è stato trovato dopo che, poco lontano, era stato individuato il mezzo con cui la coppia viaggiava, l’Apecar di cui si erano perse le tracce. Sulla morte c’è il massimo riserbo, non si esclude anche la possibilità che la donna sia stata oggetto di un’azione violenta. Sarà il medico legale a stabilire in che modo la donna è morta. La zona del ritrovamento è presediate dalle forze dell’ordine. Sul posto in attesa del medico legale ci sono i carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani. Da 48 ore nel parcheggio del cimitero era stata allestita una centrale per coordinare i soccorsi.