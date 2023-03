Nuovo Clan Partenio, la teste in aula: su whatsapp la lista di tutti i testimoni La prossima udienza fissata per il 3 aprile

Clan Partenio, in aula, questa mattina una ex dipendente del centro estetico gestito, dalla figlia di Livia Forte. La teste citata dall’avvocato Nicola Quatrano ha riferito due particolari importanti. Il primo riguarderebbe una telefonata ricevuta, nella quale la sua datrice di lavoro la informava che sarebbe stata citata come teste nel processo a carico di sua madre e l’avrebbe invitata ad omettere che Galdieri e consorte erano abituali frequentatori del centro estetico. A riprova che sarebbe stata ascoltata le avrebbe inviato una foto con un verbale contenente il suo nome e quello di tutti i testimoni citati. Messaggio esibito in aula che ha fatto sorgere molte domande sul come fosse stato possibile che lei avesse quel documento. La donna ha anche precisato che “i Galdieri pagavano sempre e che tra le famiglie vi era un rapporto cordiale”.

Dichiarazioni spontanee di Nicola Galdieri

L’udienza di oggi si è conclusa con le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato Nicola Galdieri, ristretto nel carcere di Tolmezzo: "Ho sempre frequentato il centro estetico fin dal primo giorno di apertura” e sull’eventuale condizionamento della testimonianza prevista per oggi ha precisato “a quanto pare non ero io ad avvicinare i testimoni". Sulla vicenda, la difesa di Galdieri, rappresentata dagli avvocati Claudio Davino e Gaetano Aufiero, ha chiesto di approfondire la vicenda. La prossima udienza, è fissata per il 3 aprile 2023.