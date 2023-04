Solofra, 44enne dà in escandescenze: sfascia ambulanza 118 e aggredisce sanitari Il caso a Solofra. Terzo assalto in 4 giorni a medici e infermieri

Violenza e follia a Solofra, dove questa mattina si è consumata una nuova aggressione al personale sanitario del 118. In via Principe Amedeo è avvenuto l'assalto a personale e ambulanza del servizio di soccorso in emergenza. Protagonista della brutale aggressione un 44enne, che in pochi minuti ha spintonato l'autista del mezzo, aggredito la dottoressa e infermiera , per poi prendere a bastonate l'ambulanza, fino a rompere un vetro esterno del mezzo, provoncando danni.

Una mattinata di violenza e follia quella vissuta nella città della concia. I sanitari protagonisti della aggressione, erano arrivati sul posto per un intervento di soccorso sul 44enne in agitazione psicomotoria. Una volta arrivati hanno trovato l'uomo che ha iniziato a dare in escandescenza e a delirare. Al tentativo dei sanitari di calmarlo per capire quali fossero le sue intenzioni e necessità, il 44enne ha iniziato a spintonare l'autista, per poi scagliarsi contro gli altri sanitari. Improvvisamente il 44enne ha impugnato una mazza, presumibilmente di ferro, che ha utilizzato per colpire l'ambulanza in più punti, fino a frantumare un vetro. Alla fine si è dato alla fuga, dopo le chiamate ai carabinieri dei sanitari che hanno chiesto aiuto con tre telefonate e l'intervento di un passante. I sanitarti sono in attesa dei soccorsi, per essere refertati. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Intanto è allerta in Irpiina. Quella di questa mattina a Solofra è la terza aggressione in 4 giorni al personale sanitario, tra 118 e pronto soccorso del Moscati.