Solofra, aggressione al 118. "Mio fratello non è un carnefice" Parlano i familiari del 44enne

Aggressione ai sanitari del 118 a Solofra, i familiari del 44enne spiegano la loro versione dei fatti. Ieri è avvenuta un'aggressione ai danni di operatori e mezzi di soccorso dell'ASL di Avellino. Protagonista del caso, un 44enne noto ai servizi sanitari locali.

L'Azienda Sanitaria Locale ha immediatamente espresso una ferma condanna verso ogni forma di violenza e piena solidarietà agli operatori del 118 coinvolti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche: “Si tratta di un comportamento assolutamente da condannare senza nessun tentativo di giustificazione che colpisce gli operatori sanitari ed offende tutta la società civile. – afferma il Direttore dell'Emergenza territoriale CO 118, Rosaria Bruno – Sarà intrapresa ogni azione volta ad evitare o scoraggiare tali episodi in futuro”.

Una netta posizione, quella della responsabile del servizio, che ha condannato duramente ogni episodio di violenza, esprimendo al contempo piena solidarietà nei confronti del personale.

Ma i familiari del 44enne hanno voluto chiarire quanto accaduto, raccontando le condizioni di salute dell’uomo: "Mio fratello – ha spiegato il fratello dell'uomo - è un paziente psichiatrico cui è stata diagnosticata la piena infermità mentale. Lui è stato affidato dal giudice al primario del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero e, due giorni fa, aveva chiamato l’ambulanza perché – a causa di uno scompenso farmacologico – non stava bene. Era in piena fase acuta da giorni. Il 118, dopo averlo preso, lo ha riportato a casa dopo mezz’ora. Noi ci siamo anche rivolti ai carabinieri. A mio parere credo che non si possa dimettere un paziente in stato acuto, voglio rimarcare che mio fratello andava ospedalizzato. Mio fratello da giorni rappresentava un rischio per sé stesso e per gli altri. Abbiamo raccontato tutto ai carabinieri. Stamattina lui ha cercato di farsi di ricoverare ancora una volta. Il 118 è salito a casa, dai suoi genitori, cercando di capire cosa stesse succedendo. Nel frattanto, lui è sceso – consapevole del fatto che non volevano ricoverarlo – e ha sfogato questa frustrazione sull’ambulanza. Dopo il fatto è stato bloccato dai carabinieri. Quest’ultimi ci hanno contattato, noi siamo prontamente giunti e, in quel momento, è stato finalmente ricoverato presso la SPDC, dove si trova anche adesso".

La storia del 44enne è quella di tante famiglie di pazienti psichitatrici alle prese con disagi, tensioni e paura nella gestione dei malati. “Abbiamo contattato la redazione per spiegare che nostro fratello non è un carnefice violento, ma una persona malata. Va curato altrimenti rappresenta un rischio".