Tragedia a Candida: 50enne trovato morto in casa L'uomo in preda ad un momento di sconforto si è tolto la vita

Tragedia in Irpinia a Candida, dove un uomo si è tolto la vita nella sua abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Montefalcione. Sconosciuti i motivi dell'estremo gesto e, successivamente, il corpo è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino. Ma come accertato dai primi momenti si è trattato di un suicidio . La salma, infatti, è stata già liberata per consentire lo svolgimento del rito funebre. Dolore e cordoglio in paese.