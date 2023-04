Cervinara: omicidio Zeppetelli, udienza rinviata a fine maggio Udienza davanti al Gup Cassano il 23 maggio

È stata rinviata al 23 maggio l’udienza dinanzi al Gup del tribunale di Avellino, Paolo Cassano, per l’ omicidio di Nicola Zeppetelli, 40 anni, di Cervinara, a carico di Alessio Maglione, 31 anni e Giuseppe Moscatiello, 23anni, entrambi di Cervinara. Gli avvocati dei familiari di Zeppetelli, costituitisi parti civili, sono Vittorio Fucci per 5 familiari della vittima e Rolando Iorio per un familiare della vittima. Ricordiamo che inizialmente sul delitto indagava la DDa per verificare se ci fossero collegamenti con la criminalità organizzata e quindi se ci fosse una matrice camorristica.

Ritenendo la Dda, però, che non ci fosse matrice mafiosa, ha trasmesso il fascicolo di indagine circa un mese prima dell’ udienza preliminare alla Procura di Avellino che, visti i tempi di indagine fortemente ristretti, non ha contestato nel capo di imputazione le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi e della premeditazione, permettendo agli imputati di procedere con il giudizio abbreviato, che determina a prescindere dall’ esito del processo lo sconto di 1/3 della pena decisa dal giudice. In particolare l’ avvocato Vittorio Fucci ha cercato di colmare la compromissione della fase delle indagini, procedendo a svariate investigazioni difensive autonome, trasmesse poi alla Procura e rispettivamente al Gup. Resta, però, la lacuna delle indagini della Pubblica Accusa, titolare del potere dell’ azione penale nel processo.