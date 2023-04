Cade nel suo giardino e muore: Altavilla piange Mario Caprioli Il 73enne in pensione aveva lavorato presso l'Agenzia dell'Entrate di Benevento

Muore cadendo nel suo giardino: dramma ad Altavilla Irpina. Nel piccolo comune della provincia di Avellino ieri un 73enne, Mario Caprioli, avrebbe perso l'equilibrio mentre stava lavorando in un terrazzamento di sua proprietà, cadendo al suolo e morendo sul colpo. In pochi attimi la tragedia si è consumata: l'uomo sarebbe caduto impattando violentemente su una pietra. Le ferite alla testa non gli hanno lasciato scampo. A far scattare l'allarme è stata la moglie dell'uomo. Ma purtroppo per l'uomo, una volta arrivati, i sanitari non hanno altro potuto fare che accertare e notificare il decesso. Amato, rispettato in paese Mario Capriolo era conosciuto da tutti in paese. Anni di onorato servizio all'Agenzia dell'Entrate di Benevento , poi la pensione. Gli anni di riposo li impegnava in quel pezzo di tera, coltivando piante e ortaggi.Sul posto ieri sono arrivati i carabinieri. La salma del 73enne restaal Moscati in attesa di essere liberata per poter celebrare i funerali.