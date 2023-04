Opificio in fiamme a Solofra: i vigili del fuoco evitano il peggio Le fiamme hanno riguardato gli scarti di lavorazione in pellame all'interno di un silos

Opificio in fiamme nel pomeriggio a Solofra. E' successo in via Consolazione, dove solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti dalla centrale operativa di Avellino si è evitato il peggio.

Le fiamme hanno riguardato gli scarti di lavorazione in pellame all'interno di un silos adiacente alla struttura. Tre le squadre intervenute, con l'ausilio anche dell'autoscala.

Le fiamme sono state spente evitando che si propagassero alla vicina struttura, non si sono registrate persone coinvolte.