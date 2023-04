Altavilla Irpina, 50enne accusato di violenza e lesioni: rinviato a giudizio Il processo per S.V. inizierà ad ottobre

di Paola Iandolo

“Io vi ammazzo… fino a che vengono i carabinieri vi uccido e pure se vado in carcere vi ammazzo lo stesso… vi faccio a pezzettini”. Rinviato a giudizio S.V. 50enne di Altavilla Irpina accusato di violenza nei confronti dell’anziano padre e di lesioni nei confronti della sorella. S.V. dovrà affrontare il processo in quanto con una pluralità di azioni criminose e violenze fisiche avrebbe preteso del denaro dal padre ultrasettantacinquenne per l’acquisto di sostanza stupefacente. In un’occasione il cinquantenne spintonò la sorella e la picchiò procurandole escoriazioni al collo e gonfiore al labbro superiore.

Il processo per il cinquantenne inizierà il prossimo 26 ottobre davanti al tribunale di Avellino, in composizione collegiale.