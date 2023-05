Supermercati assediati dai ladri: colpo sventato dai carabinieri a Mirabella Azione fallita grazie al tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile

E' caccia alla banda dei supermercati che dopo Grottaminarda, Mirabella Eclano e San Giorgio del Sannio sta mettendo in allarme seriamente i centri commerciali tra l'Irpinia e il Sannio.

Pensavano di fare il colpo grosso nella Valle del Calore ma la loro azione malavitosa è stata interrotta dall'arrivo fulmineo dei carabinieri allertati dal sistema di allarme della mega struttura commerciale.

I militari del nucleo radiomobile della compagna di Mirabella Eclano solo per un soffio non li hanno acciuffati. I malviventi hanno scavalcato la recinzione, forzato la porta d'emergenza, stavano per entrare all'interno ma vistisi braccati all'arrivo dei carabinieri si sono dileguati nei campi.

Una banda composta da quattro, cinque persone, la stessa entrata in azione al centro commerciale di San Giorgio del Sannio. Anche in questo caso avevano tentato di forzare una delle porte di accesso ai locali commerciali. Determinante il sistema d’allarme così come accaduto a Mirabella Eclano e il rapido intervento dei carabinieri.