Bus per la gita scolastica non idoneo: scatta la multa Il mezzo era dotato di uno pneumatico danneggiato

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti a Santo Stefano del Sole e provveduto al controllo del pullman che doveva accompagnare in gita scolastica gli alunni di una scuola secondaria di primo grado. Le verifiche sono scattate nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”, siglato dal Ministero dell’Istruzione che prevede la segnalazione, da parte degli istituti scolastici, dei viaggi di istruzione organizzati e, di converso, il controllo dei mezzi e dei conducenti da parte delle Forze dell’Ordine. All’esito degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, il mezzo proposto per la gita scolastica è risultato inidoneo alla circolazione, in quanto dotato uno pneumatico danneggiato. Il conducente è stato contravvenzionato e il viaggio sospeso fino all’arrivo di un pullman idoneo a circolare.