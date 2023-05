Aggressioni ad Atripalda e all'avvocato: torna in libertà il nigeriano Condannato a 9 mesi di reclusione e immediatamente scarcerato

di Paola Iandolo

Il 25 enne di origini nigeriane, arrestato il 7 maggio scorso ha rimediato una prima condanna al termine del rito direttissimo: 9 mesi di reclusione, pena sospesa. Dunque S.V. è tornato in libertà. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino avevano arrestato il 25enne per “resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. I fatti si sono svolti nella tarda serata del 7 maggio, ad Atripalda. Al “112” del Comando Provinciale di Avellino è giunta la segnalazione di una persona che, armata di bastone, aggrediva i passanti. Grazie all'intervento dei militari il 25enne è stato bloccato e tratto in arresto. Inoltre, il 25enne sarebbe anche l’autore dell’aggressione all’avvocato L.R. avvenuta domenica scorsa in corso Umberto, mentre tentava di rincasare insieme alla moglie e alle figlie.