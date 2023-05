Auto sbanda e vola in una scarpata: donna finisce in ospedale Paura a Pratola Serra lungo la statale 90 delle puglie

Spaventoso incidente in serata a Pratola Serra, lungo la via nazionale delle puglie. Un'auto è sbandata finendo in fondo ad una scarpata in un fondo agricolo accanto ad una baracca.

Alla guida della vettura una donna di 61 anni originaria di Avellino rimasta ferita. Immediato lìintervento dei vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportarla all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Per il recupero del veicolo si è reso necessario fare intervenire l'autogru dalla sede centrale di via Zigarelli.