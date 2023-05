Maltrattamenti nell'Asilo di Solofra, acquisiti i video choc La prossima udienza, fissata per il 7 settembre, verrà ascoltato il tenente Friscuolo

di Paola Iandolo

Asilo Solofra, acquisito il cd rom con i video incriminati. In aula è stato ascoltato il maresciallo dei carabinieri che effettuò le indagini sull’asilo dopo la denuncia per presunti maltrattamenti in quanto i loro bambini si rifiutavano di andare a scuola. Alla sbarra degli imputati due maestre V.P. e M.G. che optarono per il rito ordinario. Mentre altri due maestri scelsero il rito abbreviato.

Le condanne con l’abbreviato

M.L.L. e G.D.P furono condannati a due anni di reclusione, pena sospesa. Ed ancora l’insegnate di religione G. D. P. fu invece assolto, con formula piena “perché il fatto non sussiste” dalle accuse di violenza sessuale, già escluse dal tribunale del Riesame di Napoli.

La prossima udienza

Il processo è stato rinviato al prossimo 7 settembre quando verrà ascoltato il tenente Friscuolo indagini. Gli avvocati di parte civile - Marino Capone, Raffaele Tecce, Concetta Mari, Michela Pelosi - nel corso del processo hanno sottolineato come le registrazioni video acquisite agli atti, hanno dimostrato chiaramente le condotte poste in essere dagli insegnanti.