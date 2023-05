Avellino, fa tappa il viaggio della speranza: focus sulle carceri campane Aopuntamento domani 12 maggio alla Caserma Litto

Domani, venerdì 12 maggio, alle ore 15,30, presso la sede del Garante provinciale delle persone private della libertà personale, ex Caserma Litto, Corso Vittorio Emanuele II, si terrà una Conferenza Stampa – Dibattito avente ad oggetto le attuali condizioni detentive sussistenti presso le strutture penitenziarie campane e nazionali, nonché le questioni più generali attinenti all’amministrazione della giustizia e al sistema dell’Esecuzione penale nel nostro Paese.



Nel corso del dibattito, sarà presentato anche un resoconto delle visite effettuate presso gli istituti detentivi campani e, più in particolare, quelli avellinesi.



L’evento, che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, promossa e organizzata dall’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, dall’associazione Nessuno tocchi Caino, dal Garante provinciale delle persone private della libertà personale, dal Gante delle persone private della libertà personale della Campania e dal Movimento Forense-Dipartimento Carceri, sarà preceduto dalla visita presso il carcere di Bellizzi Irpino, che si svolgerà alle ore 10,00, da parte di una delegazione degli enti organizzatori, del Garante Provinciale delle persone private della libertà personale e della Camera Penale Irpina .



L’occasione della conferenza consentirà di fare un resoconto anche relativamente alla visita effettuata in data odierna presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.



All’incontro, organizzato dall’avv. Perna, componente Osservatorio Carcere UCPI e dal garante provinciale delle persone private della libertà personale, parteciperanno gli esponenti degli enti organizzatori, rappresentati dell’Avvocatura e delle Istituzioni.

In particolare, saranno presenti il Direttore della Casa Circondariale di Ariano Irpino, Mariarosaria Casaburo, la Responsabile dell’Osservatorio Carcere UCPI per la Regione Campania, Giovanna Perna, il Garante provinciale dei detenuti, Carlo Mele, il Presidente della Camera penale Irpina, Quirino Iorio, la Presidente e il Segretario dell’Associazione Nessuno tocchi Caino, Rita Bernardini e Sergio D’Elia, il responsabile dell’area sanitaria penitenziaria, dott.Vittorio De Leo, il Presidente del Movimento Forense Napoli e Coordinatore nazionale del Dipartimento carceri del Movimento, Alessandro Gargiulo, Interverranno, inoltre, per i saluti istituzionali e per l’avvio del dibattito, il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il delegato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Gerardo Di Martino e il Presidente della Camera Penale Irpina, Quirino Iorio. Modererà l’incontro la giornalista Katiuscia Guarino.

Come già ricordato, il viaggio nelle carceri della Campania - che proseguirà fino al 13 maggio - così come già fatto e programmato in altre regioni d’Italia, vedrà l’ingresso di delegazioni di Avvocatura e Associazionismo negli istituti di pena di Lauro, Arienzo, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Airola, Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino e Salerno.