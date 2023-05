A Montoro i vigili urbani scovano i "furbetti" dei rifiuti, sanzioni e denunce Oltre 20 i soggetti sanzionati, residenti e non, con ammende dai 100 ai 500 euro

A Montoro, la Polizia Municipale sta portando avanti, con ogni mezzo a sua disposizione, un'opera di contrasto allo sversamento abusivo di rifiuti, fenomeno increscioso che riguarda le vie meno trafficate della Città.

Oltre 20 i soggetti sanzionati, residenti e non, con ammende dai 100,00 ai 500,00 Euro, sorpresi ad infrangere il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo.

Fondamentale è stato un attento servizio di controllo del territorio, portato avanti anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ed alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri con la quale il Comando di Polizia Municipale di Montoro è in buona sinergia.

L'impegno, anche grazie alle più moderne tecnologie, è massimo e riguarda anche i reati predatori e contro il patrimonio statisticamente in calo nella città della Valle del Irno.

La sinergia con il Comando dei Carabinieri ha anche portato all'emissione di molti fogli di via e divieti di ritorno nei confronti di soggetti pregiudicati, stranieri ma anche provenienti dall'area vesuviana, sorpresi, senza giustificato motivo, lungo le vie della Città.

"L'impegno del Comando di Polizia Municipale di Montoro - si legge in una nota - è massimo e costante per contrastare ogni tipo di illecito.