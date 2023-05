Avellino, lancia sedia da finestra e centra auto: tragedia sfiorata in via Piave Attimi di panico in zona, sul posto tempestivo l'arrivo dei Carabinieri

Lancia una sedia dalla finestra e centra un'auto in sosta, dramma sfiorato in centro ad Avellino. È successo questo pomeriggio in via Piave. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e un'ambulanza. Solo per un caso non si registrano feriti, e nessun pedone è rimasto ferito. Stando a quanto si apprende, per motivi ancora in corso di accertamento, un giovane ha scagliato una sedia da ufficio giù dal balcone; centrando una vettura in sosta. Fortunatamente, al momento dell'impatto, l'auto era vuota e la sedia non è piombata addosso a persone che potevano trovarsi sul posto. I militari stanno ricostruendo quanto avvenuto. Sconcerto in zona. L'auto ha centrato la vettura mandando in frantumi un finestrino laterale , lato passeggero posteriore, danneggiando parte dello sportello, fiancata e carrozzeria .