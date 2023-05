Lapio, taglio di alberi illegale nel bosco: denunciate due persone Il taglio necessita di specifica autorizzazione della Comunità Montana Terminio – Cervialto

I carabinieri Forestali di Avellino sono costantemente attivi nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, a tutela del paesaggio nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Militari della stazione carabinieri Forestale di Volturara Irpina hanno provveduto ad identificare due persone in un bosco nel Comune di Lapio (AV), le quali stavano effettuando il taglio di piante per una superficie di circa sette ettari.

L’area di esbosco rientra in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi il taglio necessita di specifica autorizzazione della Comunità Montana Terminio – Cervialto. L’attività investigativa ha permesso di accertare che i due soggetti stavano eseguendo le operazioni di taglio in assenza di autorizzazione e pertanto sono stato deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali.