Clan Partenio, tre comuni chiedono danni da un milione di euro Provvisionale da capogiro quella richiesta dagli avvocati dei tre enti costituiti parte civile

di Paola Iandolo

Un milione di euro per ogni Comune che si è costituito "parte civile" nel processo contro il Nuovo Clan Partenio. E' quanto hanno invocato come "provvisionale", oltre alla richiesta di affermare la penale responsabilità degli imputati gli enti che si sono costituiti in giudizio come parte civile, il comune di Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino rappresentati rispettivamente dagli avvocati Luigi Petrillo, Nello Pizza e Antonio Rapolla. I difensori degli enti costituiti hanno sottolineato che all’ esito dell’istruttoria dibattimentale risulta comprovato che le condotte delittuose ascritte agli odierni imputati hanno arrecato ingenti danni al Comune di Avellino, così come Mercogliano e Monteforte Irpino che hanno subito notevoli danni anche di immagine.