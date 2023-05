Rivolta in carcere, Festa: "Violenza intollerabile, al fianco degli agenti" Il sindaco di Avellino: "Piena vicinanza e solidarietà"

Voglio esprimere piena vicinanza e massima solidarietà agli agenti della Polizia penitenziaria rimasti feriti, questo pomeriggio, nei disordini che si sono verificati all’interno del Penitenziario di Bellizzi.

La nostra Amministrazione è convinta della necessità di garantire ai detenuti condizioni dignitose per l’espiazione della pena e di favorire, ove possibile, tutte le iniziative per un loro progressivo e compiuto reinserimento nella società civile.

Ma la violenza, per qualunque ragione si manifesti, non può essere tollerata.

L’aggressione subita dagli agenti e documentata dal sindacato di categoria fa seguito ad episodi simili avvenuti nei giorni scorsi. Unita alla distruzione di arredi e suppellettili in un intero reparto da parte di decine di detenuti, alle minacce con le spranghe e l’olio bollente verso il personale interno, compone un quadro di inaudita gravità.

Siamo al fianco della direzione del penitenziario, delle forze dell’ordine intervenute, degli agenti penitenziari e del sindacato di polizia.

La nostra Amministrazione ha contribuito per la propria parte ed è pronta a fornire un ulteriore supporto eventualmente necessario per superare un clima di inaccettabili tensioni che non giova a nessuno.