Rivolta in carcere, la CGIL: "Servono risposte chiare dal Ministro" Il segretario Fiordellisi: ""Subito una svolta per tutela agenti e condizioni dignitose ai detenuti"

I luoghi di costrizione sono lo specchio di uno stato, della civiltà e della democrazia. Da tempo sia i lavoratori e dipendenti delle strutture carcerarie sono sotto stress e in difficoltà; così come anche le condizioni di “vita” dei detenuti! Per questo serve una svolta che supporti il personale dipendente e polizia penitenziaria e dia risposte dignitose e civili ai detenuti. Per questo il Governo deve dare risposte precise e urgenti.

Di seguito il comunicato della #FpCgil: "Hanno preso il controllo di tutto il Reparto situato al primo piano lato destro. Due Agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti ed accompagnati in ospedale - spiega #OrlandoScocca, #FPCGIL #Campania per la Polizia Penitenziaria- "Sembra che la scintilla che abbia scatenato i detenuti sia la contestazione da parte degli Agenti di Polizia Penitenziaria di alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti che nei giorni scorsi hanno aggredito il personale penitenziario e danneggiato alcune celle e l'infermeria"