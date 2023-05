Incendio alla Irpinia Zinco: la causa è stata un cortocircuito L'azienda di Lacedonia chiarisce la natura del rogo

Attorno alle ore 13.15 l'azienda è stata interessata da un incendio che ha riguardato il vano tecnico che accoglie l’impianto di trattamento del flussaggio, vano collocato a ridosso delle pareti dello stabilimento ove si svolge l’attività produttiva. Si presume, e sono dello stesso avviso i Vigili del Fuoco intervenuti, che l’incendio sia stato cagionato da un cortocircuito. Le fiamme, a causa del vento, si sono propagate sino ad una parte della parete dello stabilimento interessando anche parte della copertura.

I dipendenti hanno provveduto allo spegnimento che all’arrivo dei Vigili del Fuoco era stato già ultimato. Per fortuna si sono verificati solo danni a cose, ovvero agli impianti. Nessuna persona ha subito conseguenze, dirette o indirette.

L’azienda, che non è stata posta sotto sequestro né è stata dichiarata totalmente inagibile, auspica, dopo gli interventi più urgenti, di riprendere l’attività produttiva nell’arco di una decina di giorni.

L’Amministratore, Pier Luigi D’Ambrosio, si scusa con gli organi di stampa per non aver potuto dedicare loro tempo per dichiarazioni e interviste.

Ringrazia tutti i colleghi imprenditori, sindaci, amministratori, clienti, fornitori ed amici per la vicinanza espressa. E ringrazia di cuore, per il tempestivo intervento, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Lacedonia.