Mistero nel Vallo di Lauro: incendiato ingresso di un bar a Taurano, si indaga

Sono in corso indagini per un principio di incendio divampato verso le 2.30 di stanotte a Taurano.

Le fiamme, domate da alcuni passanti, hanno interessato principalmente la porta d'ingresso di un bar.

Sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Si segue la pista del dolo, non si esclude una vendetta.