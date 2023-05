Furto nel negozio sportivo di via Dante: arrestato il ladro seriale Si tratta di un 36enne georgiano domiciliato ad Avellino

E' stato arrestato dai carabinieri di Avellino il responsabile del furto al negozio "Superga" di via Dante ad Avellino. L'uomo era entrato di notte elnel negozio, portando via un capo di vestiario e un computer. L'uomo, un 36enne della Georgia domiciliato ad Avellino, dopo l'arresto è comparso davanti al magistrato per l'udienza di convalida. Il 36enne è recidivo. E' stato arrestato nel marzo scorso quando, insieme a un altro georgiano di 33 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati dai carabinieri a Cesinali. I due erano stati precedentemente notati mentre si aggiravano nei presi di abitazioni private. Ad arrestarli, in quell'occasione, sono stati due carabinieri in servizio.