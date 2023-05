Investito sulla Statale 7 Bis: domani conferimento incarico L'autopsia verrà effettuata mercoledì

di Paola Iandolo

Investimento mortale sulla strada statale 7 bis: domani pomeriggio ci sarà il conferimento incarico per eseguire l’esame autoptico sul corpo di Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina travolto da una station wagon C Max guidata da F. P. 42enne avellinese.

La dinamica dell’investimento

Michael Spagnuolo era con sua moglie e i suoi due bambini quando è stato investito mentre attraversava la strada a scorrimento veloce. E’ successo in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all’altezza della pizzeria T-Bone. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della polstrada e sanitari del 118, ma per Michael ogni tipo di soccorso si è rivelato inutile. Il 49enne di Capriglia Irpina, operaio, è stato sbalzato di alcuni metri dopo l’impatto, il 49enne sarebbe morto sul colpo. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato subito i rilievi e i primi accertamenti. L’uomo alla guida della vettura è risultato negativo ad alcol e droga test. I poliziotti hanno subito provveduto a far defluire anche il traffico in sicurezza. Sul posto presenti i familiari che, sotto choc, hanno assistito al tragico decesso del 49enne. La famiglia - difesa dall'avvocato Federica Renna - era appena uscita dal ristorante dopo la festa di compleanno di un suo componente. "Una morte annunciata" dice chi conosce bene quel tratto della variante, troppo pericoloso e senza adeguata segnaletica e illuminazione.