Avellino, il colonnello Bramati va via: lunedì il saluto alla festa dell'Arma

Tre anni in prima linea ad Avellino a contrastare il crimine e la malavita organizzata sul fronte degli affari illeciti. Ma per il colonnello Luigi Bramati è giunto il momento di lasciare l'Irpinia. Guarda caso la notizia del suo trasferimento arriva, per uno scherzo del destino, proprio a pochi giorni dalla festa dell'Arma quando saranno celebrati i 209 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri. Per giunta quest'anno la cerimonia si terrà lungo il Corso Vittorio Emanuele all'altezza della Villa Comunale. Il discorso d'addio Bramati lo terrà lunedì 5 giugno a partire dalle 18. Al suo posto in arrivo il colonnello Domenico Albanese.