Auto in fiamme nella notte a Volturara Irpina: paura ma nessun danno L'intervento dei vigili del fuoco di Montella ha evitato il peggio

Un boato ha scosso i residenti di un quartiere a Volturara Irpina. Per cause un corso di accertamento un'auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, è intervenuta in via Giuseppe Garibaldi. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto i carabinieri per le relative indagini.