Capriglia, lacrime e dolore per l'ultimo saluto a Michael Spagnuolo Migliaia hanno preso parte alla cerimonia funebre del 49enne

Ora Michael è in Paradiso e diffonde l'amore per tutti. Don Vincenzo, parroco della chiesa di Capriglia, durante la sua omelia ha ricordato il 49enne morto travolto da un'auto sulla Variante. Don Vincenzo ha invitato tutti a riflettere sulla vita e sull'amore. In migliaia, questa mattina, hanno voluto dare un ultimo saluto all'uomo, padre di due figli, marito esemplare e grande lavoratore. La foto poggiata sulla bara e tanti fiori adagiati ovunque. Tanta commozione nelle parole di don Vincenzo. Che ha aggiunto: “Non ci sono risposte a queste tragedie – ha detto – Ora Michael è tornato in paradiso tra le braccia del Signore”.

Intanto, le indagini vanno avanti. Nei prossimi giorni verranno predisposti accertamenti sull’auto condotta dal giovane avellinese, accusato di omicidio colposo. Fondamentale stabilire la velocità con la quale procedeva la vettura, i tempi di frenata e l’impatto con il muro dove è stato scaraventato il 49enne. Michael Spagnuolo era con sua moglie e i suoi due bambini quando è stato investito mentre attraversava la strada a scorrimento veloce.