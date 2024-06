Avellino: un portiere e un attaccante saluteranno il club irpino Giorni di pausa tra il sipario sulla stagione e i primi incontri per la programmazione

Almeno 9 calciatori di rientro dai prestiti perché c'è un'operazione definita nell'estate 2023 con il diritto di riscatto, quello della Carrarese per Julian Illanes, e ci sono anche due pedine in uscita per fine prestito dalla rosa dell'Avellino. Lorenzo Sgarbi e Simone Ghidotti hanno, di fatto, salutato l'Irpinia al termine del match perso dai lupi a Vicenza.

Sgarbi: i rimpianti per le gare playoff senza acuti

Sgarbi è di proprietà del Napoli. Arrivato ad Avellino come uno dei cambi dalla panchina, con l'ingresso di Michele Pazienza per l'attaccante si è trasformato decisamente il ruolo nel sistema tattico con 7 gol e 15 assist nella stagione regolare, una rete in Coppa Italia di Serie C e con i rimpianti legati a un percorso playoff senza acuti. La prospettiva di Sgarbi è un'avventura in Serie B.

Rientri: Sgarbi al Napoli, Ghidotti al Como

Per Ghidotti, di proprietà del Como, neopromosso in Serie A, sempre presente in campionato e nei playoff (ha lasciato spazio a Pasquale Pane solo in Coppa Italia) è stata una stagione di continuità, ma non è mai scoccata la scintilla con l'ambiente. Riparte da queste certezze l'Avellino in attesa dei primi veri incontri per la programmazione. Pazienza e Giorgio Perinetti sono legati al club irpino con un contratto fino al 30 giugno 2025, ma ovviamente tutto passerà per un confronto di fine stagione.